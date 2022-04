Fresh FM Attacked: Adigunjalè kó dúkìá olówó iyebíye lọ ní iléeṣẹ́ Rédíò Yinka Ayefele

Awọn adigunjale kọlu ileeṣẹ igbohunsafẹfẹ redio Fresh FM to wa nilu Ibadan lowurọ ọjọ Aiku, nibi ti wọn ti gba ọpọlọpọ dukia alumọni lọwọ awọn oṣiṣẹ to wa lẹnu iṣẹ nibẹ.

Iroyin to kan wa lọwọ ṣalaye pe nnkan bii agogo mẹfa idaji ni awọn adigunjale naa de toun tawọn ohun ija oloro lọwọ, ti wọn si n gba gbogbo dukia ati owo to wa lọwọ awọn oṣiṣẹ to wa lẹnu iṣẹ.