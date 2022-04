Iyabo Ojo: Mo fẹ́ wọ fásitì láti kẹ́kọ̀ọ́ ìmọ̀ òfin lásìkò tí mo lóyún, ọmọ ọdún 5 ni ọkùnrin ti ń ṣe aṣemáṣe pẹ̀lú mi,

Gbajumọ oṣere tiata, Iyabọ Ojo ti sọrọ jade pe ṣaaju ki oun to ṣe igbeyawo, ni oun ti loyun ọmọ ọkunrin oun, inu oun ko si dun si bi oyun naa ṣe waye nigba naa.

Iyabo Ojo ni inu oun bajẹ to bẹẹ ti oun fi gbiyanju lati ṣẹ oyun naa nigba naa.

Iyabọ Ojo to sọrọ lori eto ifọrọwerọ pẹlawọn ilumọọka obinrin ti wọn da pe ni 'The Real Housewives of Lagos' ṣalaye pe, lootọ ẹni ọdun mọkanlelogun ni oun ti lọ sile ọkọ.