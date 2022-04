Sunday Igboho: Gbẹ̀fẹ́ ní àkókò tí mo lò lọ́gbà ẹ̀wọ̀n, àìsúnmọ́ aya mi nìkan ní ìyàtọ̀ pé ń kò sí nílé

Ni Ọjọbọ ọjọ Keje osu Kẹrin ọdun 2022 ni gbajugbaja ajafẹtọẹni nilẹYoruba, Oloye Sunday Igboho ba ọpọ ọmọ Yoruba sọrọ ninu fidio kan to gbe jade.

Agbẹjọro mi ni Cotonou se ọmọluabi, gbogbo igba ti mo n binu si lo n ni ipamọra:

Nigba to bẹrẹ ọrọ idupẹ rẹ, Sunday Igboho se sadankata si agbẹjọro rẹ lorilẹede olominira Benin, Amofin Ibrahim Salami fun isẹ takuntakunto se.

“Ọrọ naa ko tete ye mi pe igbesẹ to gun ni lati yọ mi jade, n ko si mọ pe kii se isẹ kekere ni.

Amọ agbẹjọro Salami sisẹ takuntakun, bi mo se n binu to si, sibẹ ko binu pada, mo si dupẹ pupọ fun ifarada ati atilẹyin rẹ fun mi.”

Igboho ni eeyan ko le wa, ko ma ja, ti oun si fa ibinu yọ nigba ti oun ko ri agbẹjọro naa.

O ni amọ Ọlọrun se amofin Salami ni onisuuru, to si pada wa ba oun bi o tilẹ jẹ pe awọn eeyan kan ti sin ni gbẹrẹ ipakọ pe ko ma da oun lohun.

Akọni nla ni aarẹ ilẹ Benin, irọ ni pe o gba ọwọ lọwọ Buhari tabi dalẹ Yoruba:

Nigba to n sọ iriri rẹ lasiko to wa ninu ọgba ẹwọn lorilẹede Cotonou, Sunday Igboho ni titi lai ni oun yoo maa dupẹ lọwọ aarẹ orilẹede olominira Benin, Patrice Talon.

Ẹ wo mi wo, se mo jọ ẹni to lọ si ẹwọn, koko ni ara mi le nitori Talon tọju mi gidigidi.

Ko ko ko ni ara ọta mi le, ẹyin ọmọ Yoruba, mo n bọ nile laipẹ:

Sunday Igboho wa tẹsiwaju ninu fidio naa pe ko si nkankan to se oun ninu ọgba ẹwọn,

O ni irọ ni ahesọ ọrọ pe wọn yin oun nibọn ni ẹsẹ, tabi pe oun rọ lapa, o ni ko si ohun to jọ bẹẹ.

O wa dupẹ lọwọ awọn to duro ti lasiko to wa lọgba ẹwọn, ati awọn eeyan to se ilede lẹyin rẹ.