MC Oluomo-TOOAN Crisis: Ọ̀pọ̀ èèyàn farapa, márúwá jóná bí afurasí jàǹdùkú ṣe gba gárééjì lọ́wọ́ àwọn onímárúwá

ìṣẹ́jú 42 sẹ́yìn

Ija nla bẹ silẹ laarin awọn ọmọ ẹgbẹ onikẹkẹ Maruwa nipinlẹ Eko (TOOAN) ati awọn eeyan kan to n se atilẹyin fun alaga tẹlẹ fẹgbẹ awakọ ero NURTW nipinlẹ Eko, MC Oluomo.

Ohun to si sokunfa ija naa ni ariyanjiyan lori akoso garage ati igun to tọ lati maa ta tikẹẹti lawọn gareeji to wa labẹ akoso TOOAN.