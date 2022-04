Fake Army General: Ayédèrú ọ̀gágun lú jìbìtì N266.5m

Adajọ Oluwatoyin Taiwo paṣẹ ki wọn fi si ahamọ lọgba ẹwọn to wa ni Ikoyi lẹyin ti ajọ to n gbogun ti iwa ijẹkujẹ lorilẹede Naijiria, EFCC fi ẹsun mẹtala to da lori jibiti kan an.