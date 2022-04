Oyo PDP Crisis: Ọ̀pọ̀ èèyàn farapa, dúkìá bàjẹ́ lásìkò táwọn jàǹdùkú yabo ilé àgbà òṣèlú

wákàtí kan sẹ́yìn

Olopoeyan, to n fapa janu lori bo se ni gomina Makinde n fi ọwọ rọ wọn sẹyin ninu ẹgbẹ PDP ati isejọba rẹ lo wa ni igun tinu n bi ninu ẹgbẹ oselu PDP tẹlẹ.

Ki lo waye saaju ki janduku to kọlu ile Olopoeyan?

Adebisi Olopoeeyan lo kede lọjọ Aje pe oun ti kuro ninu ẹgbẹ oselu PDP, ti oun si ti dara pọ mọ ẹgbẹ oselu New Nigeria People's Party, NNPP.

Nibi ayẹyẹ igbasagbo kan to waye nilu Ibadan lọjọ Aje ni wọn ti fi tilu-tifọn ki Olopoeyan atawọn alatilẹyin rẹ kaabọ sinu ẹgbẹ oselu NNPP.

Nigba to n sọrọ nibi ayẹyẹ igbasagbo naa ni Olopoeyan ti sapejuwe gomina Makinde bii alaimoore.

Bawo ni ikọlu se waye sile Olopoeyan?

Ko pẹ ti ayẹyẹ igbasagbo naa pari ni awọn janduku kan ya bo ile agba oselu Adebisi Olopoeyan to wa ni Basorun/Idi Ape nilu Ibadan.

Se ni ọpọ eeyan to wa ni adugbo naa, titi to fi de orita Idi-Ape si Iwo Road fẹsẹ fẹ nigba ti wọn n gburo ibọn to n dun lakọ lakọ ati idagiri eeyan.