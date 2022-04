Adefisayo Tosin: Afurasí sọ bí òun ṣe fipá bá ará ilé rẹ̀ lòpoọ̀, tó sì pa á...

ìṣẹ́jú 42 sẹ́yìn

Kọmiṣọnna ọlọpaa nipinlẹ Ogun, Lanre Bankole ti ni wọn gbe afurasi Ikenna naa lọ si ẹka ileeṣẹ ọlọpaa to n risi ọrọ iwa ipa lawujọ(CID) fun iwadi ẹkunrẹrẹ.

Joshua to ni kii ṣe oun nikan lo ṣọṣẹ yii, jẹwọ bi awọn ṣe pa arabinrin Adefisayo Tosin to jẹ ẹni ọdun mọkandinlọgbọn ti wọn jọ n gbe ile kan naa.

Àwọn iròyin tì ẹ leè ní ìfẹ̀ síí:

Iṣẹlẹ naa to waye ni oru ọganjọ, ṣẹlẹ ni agbegbe ilu Ogijo, nipinlẹ Ogun.

Agbẹnusọ ileeṣẹ ọlọpaa nipinlẹ Ogun, Abinbola Oyeyemi ni lọọto ni wọn pa arabinrin Tosin to ṣetan lati fasiti Obafẹmi Awolowo, lẹyin ti wọn wọ yara rẹ lati ja a lole, ti wọn si pa a.

Iya Ikenna to sọ pe inu oun dun si bi awọn ọlọpaa ṣe ri ọmọ naa mu ni ọmọ buruku ni lati ilẹ.

Ikenna nigba to n sọ itan rẹ ni ipinlẹ Imo ni awọn ti wa, amọ Ogijo ni ipinlẹ Ogun ni awọn n gbe. Ti oun si wa si ilu naa ni ọdun 2017.

''Ni alẹ ọjọ naa lo ni ki n wa ọna bi mo ṣe ma a ri ẹrọ iranṣọ to pọ si. Bẹẹ si ni mo mọ arabinrin kan to n jẹ Tosin ti a jọ n gbe inu ile kan naa pẹlu iya mi, yara rẹ lo tẹlẹ ti wa, nitori naa mo sọ fun Rasheed pe Tosin ni ẹrọ iranṣọ meji, o si ni ka jawọ ile rẹ ni oru, ki a so mọlẹ ki a si ji awọn ohun ini rẹ.