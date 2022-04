Fani-Kayode: Kò sẹ́ni tó mọ ìgbà táwọn ọmọ Nàíjíríà yóò fárígá láti kọ ìyà tó ń jẹ wọ́n

ìṣẹ́jú 36 sẹ́yìn

Minisita fun irinna ofurufu nigbakan ri lorilẹede Naijiria, Amofin Fẹmi Fani Kayọde ti ke si Aarẹ Muhammadu Buhari pe o ni alaye lati ṣe fọmọ Naijiria lori ọwọja ipaniyan to n waye ni tibu-toro orilede yii.

Ninu atẹjade kan to fi si oju opo Twitter rẹ l'Ọjọbọ, Fani Kayọde to ṣẹṣẹ sa kuro lẹgbẹ oṣelu PDP lọ APC laipẹ yii ṣalaye pe, iwọnba oṣu perete lo ku fun Muhammadu Buhari nipo aarẹ Naijiria.

O fikun pe idi ree to fi yẹ ko fi opin si gbogbo iwa ipaniyan ati ipa to n waye kaakiri Naijiria.

Àwọn iròyin tì ẹ leè ní ìfẹ̀ síí:

O sọ ọ siwaju sii pe oorun to ku nita yii ṣi too sa aṣọ fun aarẹ lati wa ojuutu si iwa ipaniyan lọgọọrọ, igbesunmọmi ati inira tawọn agbebọn fi n bẹ awọn araalu wo, ki O to kuro nipo.