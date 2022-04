Orlando Julius: Èmi ló mú kí Fela Anikulapo fìfẹ́ hàn sí fífọn Saxophone

Orlando Julius jẹ ọmọbibi ilu Ijebu-jesa nipinlẹ Osun, to si jẹ gbajumọ akọrin lasiko to wa loju ọpọn.

Ta ni Orlando Julius?

Iya Julius si lo kọ ni orin kikọ eyi to mu ko nifẹ lati maa kọrin, to si wa ninu ẹgbẹ akọrin fun ileẹkọ rẹ lọdun 1957.

Tori mi ni Fela Anikulapo fi nifẹ lati maa fọn Saxophone - Orlando Julius

Amọ awo orin to gbajugbaja julọ, to gbe Orlando Julius jade fun araye ri ni awo orin to pe ni Jaguar Nana, to gbe sita ldun 1965.