Chrisland Rape: Ẹ̀sùn ìbàlópọ̀ láàrin akẹ́kọ̀ọ́ kó iléẹ̀kọ́ sí wàhálà

ìṣẹ́jú 25 sẹ́yìn

Ijọba ipinlẹ Eko ti ti gbogbo ileẹkọ Chrisland to wa ni ipinlẹ Eko pa.

Eyi ko yẹ lori iṣẹlẹ to ṣẹ s'awọn akẹkọọ rẹ kan to rinrinajo lọ si ilu Dubai lorilẹede UAE laipẹ yii.

Ninu atẹjade kan ti ajọ to n gbogun ti iwa ipa laarin ẹbi ati iṣẹlẹ kotọ nipa Ibalopọ nipinlẹ Eko, (DSVRA) fi sita lọjọ Aje, wọn ni iwadii ti bẹrẹ lori ẹsun ifipabanilopọ to waye laarin awọn akẹkọọ ileẹkọ naa kan ti wọn jẹ majeṣin.

Àwọn iròyin tì ẹ leè ní ìfẹ̀ síí:

"O ṣe pataki lati jẹ ki mutumuwa mọ pe gbogbo iwadi nlọ lọwọ ni akoso awọn ajọ gbogbo to yẹ bii ileeṣẹ eto ẹkọ.

To fi mọ ajọ eto ẹkọ to yanranti, ileeṣẹ ọrọ ọdọ ati idagbasoke awujọ, ileeṣẹ eto idajọ pẹlu ajọ to n gbogun ti iwa ipa laarin ẹbi ati iṣẹlẹ kotọ nipa Ibalopọ nipinlẹ Eko, (DSVRA).