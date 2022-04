Surprised Birthday: Iléẹjọ́ pàṣẹ kí iléeṣẹ́ san $450, 000 owó ìtanràn fún òṣìṣẹ́ tí wọ́n fi tipátipá se ọjọ́ ìbí fún

ìṣẹ́jú 15 sẹ́yìn

Eyi ri bẹẹ lẹyin ti ileeṣẹ to n ba ṣiṣẹ ṣeto ajoyọ ọjọ ibi iyalẹnu fun un lainaani ikilọ to ṣe fun wọn pe o lee fa ipaya ati iporuru ọkan fun oun.

Àwọn iròyin tì ẹ leè ní ìfẹ̀ síí:

Ki lo mu ki olupẹjọ tako ajọyọ ọjọ ibi kanpa?

Ọgbẹni Berling pe ẹjọ ni agbegbe Kentucky Kento ninu eyi to ti salaye pe oun ti sọ fun ọga oun pe ki wọn maa ṣe ajọyọ ọjọ ibi fun oun ni ibi iṣẹ gẹgẹ bi wọn ṣe maa n ṣe fun awon oṣiṣẹ wọn gbogbo.

Lainaani arọwa ogbẹni Berling, ileeṣẹ naa ṣe ajọyọ iyalẹnu fun un ni oṣu kẹjọ ọdun 2019 eyi to fa iporuru ọkan fun un, to si fi ibi apejẹ naa silẹ lai ba wọn pari.

Olupẹjọ ni wọn fi ẹsun kan oun pe oun da okuta sinu iyọ idunnu awọn akẹgbẹ oun:

Igbẹjọ naa tun salaye siwaju sii pe ṣe ni awọn ara ibi iṣẹ rẹ tun bẹrẹ si ni bu ẹnu atẹ lu u pẹlu oniruuru ọrọ alufansa nibi ipade kan to waye lọjọ keji nileesẹ naa.

Ẹjọ to pe ni ileeṣẹ naa dẹyẹsi arakunrin naa ni nitori alaabọ ara ni ati pe wọn mọọmọ hu iwa naa ni lẹyin to ti kọkọ parọwa si wọn.

Agbẹjọro fun ọgbẹni Berling, Tony Bucher fi to BBC leti pe ko si ẹri kankan to fihan pe arakunrin naa da wahala si oṣiṣẹ ileeṣẹ naa kankan lọrun, to le mu ki ileeṣẹ naa yọ ọ niṣẹ.