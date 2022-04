Suel Ambrose dies acting Easter Passion for Christ: Bí èèyàn kan tó ń kópa nínú eré "ìjìyà Jésù" ṣe kú sórí ìtàgé

Ọmọ ile ẹkọ awọn Alufaa ti ọpọ mọ si Seminary ti jẹ ọlọjọ nipe lasiko to n kopa ninu ere ori itage to sọ nipa ijiya Jesu Kristi lati fi ṣaami ọdun Ajinde.

Ṣe ni Ambrose dede wo lulẹ wọọ lasiko ti wọn n ṣe ere naa lọwọ amọ titi di asiko yii, ko tii sẹni to mọ pato ohun to fa iku rẹ.

Alaye ohun to ṣẹlẹ

Ipa Peteru ni oloogbe Ambrosee n ko lasiko to ṣubu lulẹ

"Ẹjẹ bẹrẹ si ni da lara Ambrose bo ṣe ṣubu"

Eeyan kan ti iṣẹlẹ naa ṣoju rẹ sọ pe "Lasiko ere naa, ibi ti awọn Sọja ti bẹrẹ si ni le awọn ọmọde to wa nibẹ ni Ambrose ṣubu to bẹrẹ si ni da ẹjẹ lara".

Kí ni itan ere Passion for Christ lasiko Ajinde?

Ere "ijiya Jesu Kristi" (Passion for Christ) jẹ eyi ti awọn Kristẹni maa n fi ranti iku ati ajinde Jesu Kristi to wa ni akọsilẹ ninu bibeli bi o ṣe ku fun ẹṣẹ araye lẹyin ti wọn kan an m igi agbelebu to si jinde ni ọjọ kẹta.