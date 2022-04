Olasupo Afeez Ibadan Muslim Cleric declares for presidency: Ohun tí Ọlọ́run sọ fún mi nìyí tó mo fi fẹ́ dupò ààrẹ

ìṣẹ́jú 12 sẹ́yìn

Oríṣun àwòrán, The Nation

Alfa Olasupo Afeez Akinola naa ti darapọ mọ awọn to kéde láti dupò Ààrẹ Naijiria ní 2023.Imaamu ẹsin Islam yii, Olasupo Afeez Akinola kede erongba rẹ lati dupo aarẹ Naijiria lọdun 2023 ni ọjọ diẹ sẹyin.

Lori ayelujara, aworan rẹ wa kaakiri to gbe aworan ara rẹ ati ipo to n lọ fun dani.

Olasupo kede erongba rẹ niwaju awọn ọmọ ìjọ rẹ n'ilu Ibadan lọjọ Aiku.Iroyin ti The Nation fi sita ni, Olasupo sọ pe Ọlọrun lo pàṣẹ fun oun pe ki oun dije fun ipo aarẹ, nitori pe ninu òṣì ni awọn ọmọ Naijiria n gbe. "Eyi to mu ki nini adari to bẹru Ọlọ́run jẹ dandan."