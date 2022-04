Afe Babalola 2023 Elections: Wo ìdí tí àgbà amòfin fI ní ọ̀nà àbáyọ n kí Nàìjíríà ṣètò ìjọba fìdíhẹẹ́ àti ìwé òfin tuntun

ìṣẹ́jú 47 sẹ́yìn

Babalola to fidi ọrọ yi mulẹ lasiko to n ba awọn akroyin sọrọ ni Ado Ekiti lọjọ Aje ni oṣu mẹfa ni ki wọn jẹ ki ijọba fidihẹ yi lo lori oye.

Nibo ni ki wọn ti mu awọn ti yoo ṣe ijọba fidihẹ wa?

Lori aba yi, Babalola sọ pe ki wọn yan awọn aarẹ to ti jẹ kọja sẹyin to ba wa laye sinu ijọba fidihẹ yi.

Kini iwe ofin tuntun yi yoo tunmọ si faraalu?

Ninu ọrọ rẹ Babalola to jẹ oludasilẹ fasiti Afẹ Babalola ni idibo kankna to ba waye labẹ ofin eleyi to wa nilẹ yi ko le so eso olori rere kankan.