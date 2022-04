CISLAC on APC N100M form: Ọnà àti yọ ọwọ àwọn ọdọ́ àti obìnrin kúrò lawó òṣèlú ní owó fọ́ọ̀mù #100m tí APC kéde

Jakejado orilẹede Naijiria lawọn eeyan ti n mẹnu ba ikede iye owo fọọmu fawn to fẹ dije dupo aarẹ labẹ aṣia ẹgbẹ oṣelu All Progressives Congress APC.

Ko si ṣẹyin owo ti wọn gbe le gbigba fọọmu naa ti ọpọ wo pe o kọja ikapa awọn to fẹ du ipo.

Ninu iye owo naa eleyi taa ri to mu iriwisi ọtọọtọ wa ni ti ipo aarẹ ti apapọ iye owo naa si jẹ ọgọrun miliọnu Naira.

Lara awọn to bẹnu atẹ lu iye owo yi ni oludari ajọ ajafẹtọ ọmọniyan kan CISLAC, Auwal Ibrahim Musa.

O fi itara rẹ han ninu atẹjade kan to fi sita kete ti APC kede iye owo yi. O sọ ninu rẹ pe ọna ati yọwọ awọn ọdọ obinrin ati awọn ti ko rọwọ họri kuro ninu awo oṣelu ni.

O sọ pe abadofin Not Too Young to Run ti aarẹ Buhari buwọlu ti gbofo bayi nitori ipa awọn ọdọ ko le ka iye owo naa