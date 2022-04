Ogun Pastor accused of raping 13 year old: Bí Pásítọ̀ ṣe r'ẹ́wọ̀n ọdún méjì he lórí ẹ̀sùn ìbálòpọ̀

Wolii ijọ alaṣọ funfun kan to da abẹla gbigbona soju ara ọṣọrọ ọmọge kan ti gba idajọ ijiya lọwọ ile ẹjọ.

L'Ọjọbọ ni adajọ ran arakunrin Mishack Aguebere lẹwọn ọdun meji lẹyin ti wọn ri pe o jẹbi ẹsun ifipabanilopọ ati ilokulo ọmọde.

Ile ẹjọ majisireeti to wa ni Port Harcourt to jẹ olu ilu ipinlẹ Rivers ni wọn ti ran lọ sẹwọn.

Gẹgẹ baa ṣe gbọ, ọmọ ọdun mẹtala yi jẹ ọmọ to wa labẹ akoso Aguebere.

Niṣe ni ileeṣẹ ọlọpaa fẹsun kan Aguebere labẹ ofin iwa ọdaran Naijria abala okoolenigba ati meji ti ipinlẹ Rivers.

Wọn fẹsun kan pe o fipa lajọṣepọ pẹlu ọṣọrọ ọlọmọge naa to jẹ ibatan iyawo rẹ.

Ọmọ obinrin yi n gbe pẹlu wọn ninu ile ijọsin ijọ alaṣọ funfun wọn to wa ni adugbo Rumuomasi, Port Harcourt.

'Wolii ja ibale ọmọdebinrin yi'

Majisireeti agba Felicitas Amanze to gbe idajọ kalẹ lori ọrọ yi sọ pe niṣe ni wọn fipa ja ibale ọmọdebinrin yi.

Eleyi si mu ki adajọ fẹdun ọkan rẹ han lori ọwọja iṣẹlẹ ifipabọmọde lopọ ati ifiyajẹ ọmọde to n waye ni Naijriria.

"Iwe ayẹwo lati ọdọ awọn oniṣegun sọ pe ohun ti wolii yi ṣe lo mu ki ibale ọmọdebinrin yi faya to si tun ni awọn ipalara miran ti ọlọpaa mnu ba ni ile ẹjọ''

Adajọ Amanze sọ pe ọgbẹ kan ti yoo maa wa lọkan ni nkan ti pasitọ yi ṣe fun ọmọdebinrin ọmọ ọdun mẹtala naa.

Ọwọja iṣẹlẹ ifiyajẹ ọmọde ati ifipabọmọde lopọ ni Naijiria

Igba akọkọ kọ ni yi taa ma gbọ iroyin nipa iṣẹlẹ iwa ifipabọmọde lopọ.

Ọpọ igba lawọn to dagba, alagbatọ ati awọn mii to n tọju ọmọde maa n huwa ifiyajẹni si awọn ọmọ to ba wa ni ikapa wọn.

Loṣu Kẹta ọdun 2022 ileeṣẹ ọlọpaa Naijiria mu pasitọ kan lori ẹsun pe o ba awọn ọmọdekunrin mẹta lopọ gba oju idi wọn.

Afurasi taa n wi yi lolori ijọ kan to wa ni adugbo Ajegunle ni ipinlẹ Eko.

Awọn ọmọde to fipa ba lopọ yi jẹ ọmọ ọdun mẹẹdogun, mejidinlogun ati ogun ọdun.

Loṣu Kejila ọdun 2021 dokita kan ni ipinlẹ Delta sọ pe oun fipa ba ọmọdebinrin ọmọ ọdun mẹẹdogun to jẹ ọmọ ọdọ rẹ.

Oludasilẹ ajọ ẹlyinjuaanu Behind Bars Human Rights Foundation, Harrison Gwamnishu, sọ pe eeyan kan lo tawọn lolobo pe iru nkan bayi n ṣẹlẹ.

Gwamnishu sọ pe ṣaaju ki dokita yi to fipa ba ọmọde naa lo pọ, o nioun fẹ yẹ oju ara rẹ wo boya ko tii mọ ọkunrin.

Eleyi jẹ ọkan lara awọn iru iṣẹlẹ yi to n waye lemọlemọ ni Naijiria