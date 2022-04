Fayose, Reno Omokri vs Aisha Buhari: Olùdíje ààrẹ tó bá jẹ́ ìpè Iftar Aisha Buhari kò tó ọkùnrin, ẹ má ṣé dìbò fún un

Agbaọjẹ oloṣelu to fi igba kan jẹ Gomina ipinlẹ Ekiti, Ayo Fayose wa lara awọn to n dije du ipo aarẹ. O si ti fesi si iyawo aarẹ lori ipe rẹ.

Olayinka sọ pe to ba ṣe pe iyawo aarẹ nifẹ awọn mẹkunnu ni, ko ni fiwe pe awọn to jẹun kanu lati tun wa jẹ ounjẹ iṣinu lọdọ rẹ.

Kini ounjẹ Iftar ati pe ki lo de ti iyawo aarẹ ṣe ni kawọn eeyan wa jẹun?

Ninu awọn to bẹrẹ si ni wọ iyawo aarẹ lori ipe rẹ yi yatọ si Fayose to jẹ oludije ipo aarẹ ni Reno Omokri to ni ẹnikẹni to ba lọ sibẹ kii ṣe ọkunrin.