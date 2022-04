Yoruba kings that died recently: Alaafin, àti ọba ilẹ̀ Yorùbá márùn-ún mìí tó wàjà láàrin oṣù márùn-ùn péré

Gbogbo awọn ọmọ ilẹ kaarọ, o jiire, lo ti n sẹ lede lẹyin Alaafin ilu Oyo, to waja, Oba Lamidi Adeyemi.

Ni 1938 Soun kawe ni Ogbomosho Peoples Institute to ti wa pada wa di Ogbomosho Grammar School.

Soun ko ribi tẹsiwaju nidi ẹkọ rẹ eyi to mu ki o bẹrẹ iṣẹ aṣọ ofi eyi to gbe de awọn ilu bi Ilesa ati ibomiran.

Soun Ogbomoso da ileeṣẹ tirẹ silẹ to pe orukọ rẹ ni J.O Oyewumi and Co ni ọdun 1967.