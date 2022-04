Arsenal vs man United: Láì tíì pé ọ̀sẹ̀ kan tó kéde akọ́nimọ̀ọ́gbá tuntun, Arsenal j'ojú Man U pẹ̀lú góòlù Mẹ́ta sí ẹyọkan ní Emirate

Iṣẹgun ti Arsenal ri lori Manchester United yii lo gbe wọn lọ si ipo kẹrin ṣaaju Totteham to ṣi ni ifẹsẹwọnsẹ tiwọn lọsan ọjọ Abamẹta kan naa.

Nuno Tavares lo kọkọ ṣide ojo goolu to rọ fun Arsenal nigba ti ifẹsẹwọnsẹ naa wọ iṣẹju naa wọ iṣẹju kẹta.

Christiano Ronaldo, to ṣẹṣẹ pada sori papa lẹyin to padanu ọmọ rẹ ọkunrin laipẹ yii, da ẹyọ kan pada ki Bruno Fernades to sọ pẹnariti nu fun Manchester United lẹyin ti Tavares fi ọwọ gbe bọọlu loju ile Arsenal.