Aisha Buhari Iftar: Ẹ fi àwọn obìnrin ṣe ìgbákejì olùdíje yín gbogbo, Aisha Buhari pàrọwà fáwọn ẹgbẹ́ òṣèlú

wákàtí kan sẹ́yìn

Lasiko to fi n sọrọ nibi apejẹ iṣinu awẹ Ramadan, Iftah to pe nile ijọba to wa nilu Abuja fawọn oludije ipo aarẹ lẹgbẹ oṣelu gbogbo lorilẹede Naijiria.