Alaafin Oyo's wives: Wo ohun tí yóò ṣẹlẹ̀ sí àwọn olòrì Alaafin Adeyemi àtàwọn tó bá fẹ́ fẹ́ wọn

Nigba to wa loke eepẹ ko to d'oriṣa, awọn arẹwa olori kii ṣọwọn laafin Adeyẹmi Alaafin Ọyọ, eyi lo si n mu ki ọpọ maa ṣe ibeere lori ohun ti yoo ṣẹlẹ si awọn olori wọnyii ti ọpọ maa n pe ni 'Ẹ̀lẹ̀ Daddy' lori ayelujara.

Koda awọn iroyin kan tilẹ gbe e pe pupọ awọn ọkunrin to lọ si aafin ni lilọ ati daro ni wọn n lọ lati ṣẹju oge si awọn olori kekeke naa.

BBC News Yoruba tọ awọn agba lọ fun ilanilọyẹ lori ọrọ yii, ki gan an ni yoo ṣẹlẹ si awọn olori Alaafin lẹyin ti opo Adeyẹmi yẹ lọjọ Abamẹta?

Wọn gbọdọ ṣe oro mu ọwọ Alaafin kuro lara awọn olori ki ẹnikẹni to lee fẹ wọn - Ifayẹmi Ẹlẹbuibọn, Araba Ilu Osogbo

Baba Araba ilu Oṣogbo, Oloye Ifayẹmi Ẹlẹbuibọn ṣalaye pe awọn to n ti n sare naju oge si awọn olori ko ni suuru ni.

Oloye Ẹlẹbuibọn ni lasiko yii, ile opo lawọn Olori gbogbo yoo ṣi wa, o si di ẹyin igba ti wọn ba pari gbogbo oro ki wọn to lee sọrọ fifẹ tabi ko ṣe fifẹ.

Oloye Ifayẹmi Ẹlẹbuibọn ṣalaye pe lootọ awọn olori to ba fẹ lọni ọkọ miran lee ṣe bẹ o ṣugbọn o ni ilana ti iṣẹṣe la kalẹ fun iru igbesẹ bẹẹ.

"Olori lẹtọ. Ọba maa n fi olori silẹ laafin ni, to jẹ wi pe ọba miran yoo tun de ba wọn laafin ti yoo si maa ṣe ọkọ wọn; ṣugbọn to ba si wu u o le lọ lọkọ nibomiran, ṣugbọn wọn o tilẹ ṣi pari oro naa, wọn o mu ọwọ Alaafin to wa nibẹ kuro lara wọn."