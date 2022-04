Wo bí Lukman ti ẹbí gbé òkú ìkókó fún pé kó bá wọn sin ín ṣe gbẹ̀yìn ẹ̀bi lọ bẹ́ orí òkú ọmọ náà.

Gẹgẹ bi iroyin to tẹ BBC YORUBA lọwọ laipẹ yii, wọn ni awọn obi ọmọ naa lo gbe oku rẹ wa fun Lukmọn, ẹni to n ṣiṣẹ alaabo ni itẹku MABOD to wa ladugbo Oke-Yidi si Abule-Ọlọni niluu Abẹokuta lọjọ Aje, ni ana.

A gbọ pe aisan kidinrin lo n ba ọmọ naa ja, ko to di pe awọn obi rẹ gbe e lati ilu Ibadan, ipinlẹ Ọyọ wa si ọsibitu Federal Medical Center to wa ni Idi-Aba, Abẹokuta fun itọju.

Bi wọn ṣe de'bẹ ni wọn ti ri Lukmọn to n ṣiṣẹ ọlọdẹ nibẹ, ẹni to ṣeleri lati ba won sin oku ọmọ naa lẹyin ti idunadura wọ laaarin wọn.

Ọgbẹni Mọruf Yusuf nigba to n ba BBC YORUBA sọrọ lori iṣẹlẹ yii sọ pe ẹdun ọkan lo jẹ fun ọga awọn, Sọji Ganzallo nigba to gbọ, bo tilẹ jẹ pe o.gbe oriyin fun awọn ọmọṣẹ rẹ to rọwọ to Lukmọn.