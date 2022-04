Alaafin burial: Ètò ayẹ́yẹ́ ìsìnkú Oba Lamidi Adeyemi kòí tíì wáyé, àfọ̀mọ́ ààfin ń lọ lọ́wọ́

wákàtí kan sẹ́yìn

Mọ̀ síi nipa igbesẹ to n waye lẹ́yin ti Alaafin ti re iwalẹ aṣa ni Oyo.

Eto isinku Alaafin gan an ko i tii waye

Onimọ nipa iṣẹṣe naa ni ilẹ Yoruba kii ṣe ilẹ Arabu, tabi ẹlẹsin Juu to fi mọ Kristẹni nitori naa o di dandan ki wọn sin Alaafin ni ọna ti ilẹ Yoruba bi o tilẹ jẹ pe wọn ti sin ni ọna Islam.

Bashọrun ni yoo saaju titun afin to leyin ipapoda Alaafin.

O ni Bashorun yoo ṣe ipade pẹlu ile ọba to kan, ti wọn yoo si bere lọwọ ifa bi wọn yoo ṣe yan ọba miran.

Ọba tuntun le e fẹ awọn iyawo Alaafin to ba wu u.

Ọba Lamidi Adeyemi Kẹta fi awọn iyawo to rẹwa lorisirisi silẹ ni aafin ko to wọ kaa ilẹ sun, awọn ti wọn n pe ni olori.

Awọn olori Alaafin pọ ti ko si ẹni to si le e sọ iye pato ti wọn jẹ ni gbangban.

Lara awọn iyawo ọba to waja naa ni Olori Abibat, Olori Memunat, Olori Damilola Olori Anuoluwapo, Olori Mojisola, Olori Ola Badirat, Olori Folashade, Olori Omobolanle, Olori Rukayat Abbey Adeyemi, Olori Rahmat Adedayo, Olori Mujidat, Olori Ajoke, Olori Omowunmi ati Olori Moji Queen Damilola.

Amọ alukoro fun ile ọba ni awọn iyawo Alaafin n ṣe idaro iku ọba lọwọ, ti wọn yoo si ṣe gbogbo eto to yẹ lati ṣe eto to ye fun ọba to waja.