Prince Charles and Camilla royal visit: BBC gbàlejò orí adé ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì, ka bí wọn ṣé kàn sáárá sí àwọn akọroyin

ìṣẹ́jú 36 sẹ́yìn

''Nitori naa mo gbosuba fun yin lori isẹ ti ẹ n se ati awọn akẹgbẹ yin to wa loju ina to fi mọ awọn to sa kuro lati awọn ilẹ ,eyi to n waye leralera lasiko taa wa yi lawọn ibi wahala-Mo dupẹ fun gbogbo igbiyanju yin''.