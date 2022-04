Jurgen Klopp: Akọ́nimọ̀ọ́gbá Liverpool tọwọ́ bọ̀wé àdéhùn tuntun tí yóò múu wà nípò di ọdún 2026

Akọnimọọgba ẹgbẹ agbabọọlu Liverpool, ti buwọlu adehun afikun ọlọọdun meji kun adehun rẹ to wa nilẹ tẹlẹ pẹlu ẹgbẹ agbabọọlu naa.

Lọdun 2024 lo yẹ ki adehun rẹ to wa nilẹ tẹlẹ pari, ṣugbọn adehun tuntun to fọwọsi bayii ti sun un di ọdun 2026 bayii.

Ni ọdun 2015 ni Klopp darapọ mọ Liverpool ki o to sọ ọ bi ẹna loṣu kẹta ọdun 2022 pe o ṣeeṣe ki oun gba isinmi kuro lẹnu iṣẹ akọnimọọgba lasiko ti saa adehun oun ba pari lọdun 2024.

Ife ẹyẹ marun ni Klopp ti gba pẹlu Liverpool lati igba to ti dara pọ mọ wọn.

Nigba to darapọ mọ ẹgbẹ agbabọọlu naa lọdun 2015, Klopp ṣeleri ati mu idunnu wa fawọn ololufẹ agbabọọlu naa lati mu wọn di ẹni to ni igbagbọ to jinlẹ ninu ilepa ikọ agbabọọlu naa lati ṣe aṣeyọri.