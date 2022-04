Nigeria Army: Ọmọ ogún Nàìjíríà tó n lẹ̀dí àpò pọ̀ pẹ̀lú ISWAP ṣekú pa ará rẹ̀ lẹyìn tí àṣírí tú

A gbọ pe ọmọ ogun yi to mọ nipa lilo nkan ija oloro yọ boro mọ awọn to mu lọwọ to si ja ibọn gba lọwọ eeyan kan ninu awọn to mu.