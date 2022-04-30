Alaafin's burial: Òní ni ọjọ́ mẹ́jọ ìpapòdà Oba Lamidi Adeyemi ni ìlú Oyo
A-gbọ́-'sá!-sá!!'-má-sàá.
Babaa Babátúndé,
A-gbọ́-'yà!-yà!!'-má-yà.
Àtàndá, babaa Kúdí
Tíí gbọ́ kurúù má mira.
Láyíwọlá, ọba lọmọọ Láwọin.
Kábíèsí Aláàfin.
Àjẹ́-kùnrin
Abẹ-lórí-eékán;
Àjẹ́-kùnrin
A-bi-làbẹlàbẹ-ìjà-layà.
Diẹ lara oriki Oba Lamidi Adeyemi to darapọ mọ awọn Alaseku ree.
Ojo ketalelogun, osu kẹrin, ọdun 2022 ni Oba Atanda Olayiwola Adeyemi waja.Wo bí àwọn Alfa ṣe kírun sí Aláàfin lára àti ètò tó kàn láti gbé e wọ káà ilẹ̀
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Leyin ti ara Oba Lamidi Adeyemi wo kaa ile tan ni wọn ṣe Orò Ije fun Alaafin Oyo to jọba fun odun mejilelaadota ki o to terigbaṣọ.
Oba Lamidi Adeyemi yato ninu awọn Oba Alade ilẹ̀ Yoruba ni gbogbo ọnaIrú ẹ̀dá wo ni Lamidi Adeyemi? Aláàfin tó rí ìbẹ̀rẹ̀ àti opin sáà gómìnà mọ́kànlélógún l‘Oyo
Ojọ Abamẹta Oni, ọgbọn ọjọ, oṣu kérin ọdun 2022 ni wọn yoo ṣeto ayẹyẹ ọjọ mẹjọ iranti ipapoda Oba Lamidi Adeyemi ni Oyo.
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Aago mọkanla ni gbogbo eto yoo bẹrẹ ni Aafin Oyo.
Yoruba ni ori ti yoo dade, ko ni ṣe alai dade, ọrun ti yoo si lo ejigbara ilẹkẹ, ko ni ṣalai lo ó, ibadi ti yoo lo mọsaji, aṣọ ọba to jinna koro koro, ko kuku ni ṣe alai lo.
Bẹẹ ni ọrọ Ọba Lamidi Olayiwola Adeyemi kẹta rí,ẹni ti ori gbe de ipo awọn baba rẹ leyin ọpọ ifigagbaga laarin awọn ọmọ oye to le ni mẹwa, ti wọn dìjọ du ipo.
Ọjọ nla si ni ọjọ Kẹrinla osu Kinni ọdun 1971 ti atọbatẹlẹ ko to jọba, Lamidi Atanda Olayiwola Adeyemi gori itẹ awọn baba nla rẹ.