Sleeping with Dog Video: Bá ajá tàbí ẹranko mìíràn ló pọ̀ kò sí fí ẹ̀wọ̀n ọdún mẹ́rìnlá jura

ìṣẹ́jú 59 sẹ́yìn

Opin ọsẹ taa wa yi opin ọsẹ alara gbayida ni. Ko si syin bi iroyin kan ṣe gbode kaakiri oju opo ayelujara to mu kawọn eeyan maa sọrọ nipa ibalopọ pẹlu ẹranko.

BBC ko ribi fidi awọn fidio yi mulẹ ṣugbọn ibi taa gba wọ inu awuyewuye yi ko ṣẹyin fidio mii ti arabinrin kan ti ni ko si ohun to buru boun ba ba aja ni iblaopọ.

Fọnran fidio yi to wa loju opo ayelujara TikTok ṣafihan arabirin naa torukọ apejẹ rẹ ni TikTok n jẹ @she.vanesa.

Fido naa ti ko pe iṣẹju kan la ri bi arabinrin yi ko ṣe bikita to si n sọ pe ''aja ni mo basun mi o pa eeyan''

Ko darukọ ara rẹ, bẹ si ni ko fi ẹri kankan han pe oun ni ibalopọ pẹlu aja ju ọrọ to n sọ ninu fidio naa.

O darukọ miliọnu kan le ẹgbẹrun lọna irinwo Naira to si n beere boya awọn to n sọrọ ti ri iru owo yi ri.

Ki ni ofin orileede Naijiria sọ nipa ibalopọ pẹlu ẹranko

Awuyewuye lori ọrọ yi pin si ọna to pọ.

Ninu rẹ la ti ri awọn to n sọ pe eemọ nla ni iru iṣẹlẹ yi jẹ ati pe o tọka si pe isalẹ ọrọ lẹgbin lawujọ taa wa yi.

Lọdọ awọn miran eleyi to jẹ ohun to kan wa ni iriwisi lori nkan ti ofin orileede Naijiria sọ nipa ibalopọ pẹlu ẹranko.

A kan si iwe ofin Naijiria labẹ abala to sọrọ nipa iwa to tako ijẹọmọluabi,(Offences against morality)