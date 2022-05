Portable: Ẹ̀yin tẹ́ẹ ní mo máa sá bí ẹsẹ̀ mi bá tẹ London, ojú yín ti jáa

Gbajugbaja ọdọ olorin ọmọ orilẹede Naijiria, Habeeb Okikiola ti ọpọlọpọ mọ si Portable ti fi aworan ati fidio ara r sita to fi sọ oko ọrọ pada si awọn to n bu ẹnu atẹ lu lilọ si ilu Oyinbo rẹ pe ko le ṣee ṣe.

Bi ẹ ko ba gbagba, oun ni ọdọkunrin olorin atapatadide kan ti irawọ dede burẹkẹ to bẹrẹ si ni tan kaakiri agbara lẹyin orin rẹ to kọ "Zazu Zeh" ati ọpọlọpọ ọrọ̀ inu orin naa ti awọn eeyan agbaye gba tiẹ gidi.

Bo tilẹ jẹ pe ọpọ eniya lori ayelujara lo n bu ẹnu atẹ lu iru ihuwasi olorin yii pe ko ṣe bii eeyan gidi pẹlu igbo mimu, ọti mimu ti oju yoo ti lẹri ni ọpọlọpọ igba to ba jade lati sọrọ tabi kọrin ti wọn si tun n ni ẹni to baa gun ọṣẹ oogun to lo ṣe iṣẹ nla gan, awọn to jẹ tirẹ to si n gbadun ihuwasi ati iṣẹ rẹ ni keeta lasan ni awọn ti ko fẹran rẹ n ṣe ati pe ogo rẹ to bu jade lo n bi wọn ninu.