Alaafin's cultural ambassador: Dr Paula Gomez sọ nipa iṣẹ tó pa òun àti Alaafin pọ

ìṣẹ́jú 30 sẹ́yìn

Oríṣun àwòrán, OTHERS

"O ti to ọdun mejila ti mo ti wa pẹlu Kabiyesi, Kabiyesi fi mi jẹ oye Aṣoju Aṣa lati ọjọ yii si la ti n ṣiṣẹ lorii pipa aṣa ati iṣẹṣe mọ".

Ọmọwe Paula Gomez to ti jẹ alabaṣiṣẹpọ fun Alaafin Oba Lamidi Adeyemi to ti darapọ mọ awọn baba nla baba rẹ sọrọ ninu fọnran kan nipa gbogbo iṣẹ to pa oun ati Alaafin pọ.