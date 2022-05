Ẹ pa APC àti PDP tì kẹ́ẹ fa ọgbọ́n orí tuntun mọ́ra - Sowore tún ti ń fọhùn lórí òṣèlú

wákàtí kan sẹ́yìn

Oludije si ipo Aarẹ labẹ Asia ẹgbẹ oṣelu African Action Congress ti kesi awọn ọmọ Naijiria pe ki wọn ma ṣe gba ẹgbẹ oṣelu to wa lori oye, All Progrssives Congress ati ẹgbẹ

Gbajugbaja ajafẹtọ yi ni eeyan ti orilẹede nilo bayii ni ẹni to ni imọ ati ọgbọn amulo tuntun to si koju osuwọn lati gba ijọba lọwọ aarẹ Muhammadu Buhari.

Nigba to n ba awọn oniroyin sọrọ ni papakọ ofurufu ilu Akure ni kete to balẹ si ipinlẹ Ondo lo tẹnu mọ ọ pe awọn to n ṣejọba lọwọ ti kuna lati ṣe daadaa pẹlu pẹlu gbogbo ileri ti wọn ti ṣe sẹyin.