Soludo: Agbẹnusọ gómìnà pàdánù ẹ̀mí rẹ̀ léyìn tó gba iṣẹ́ ìjọba

wákàtí kan sẹ́yìn

Joe Anatune to jẹ agbẹnusọ fun gomina ipinlẹ Anambra, Chukwuma Soludo ti dagbere faye.

Anatune lo jẹ adari ẹka to n risi ọrọ iroyin nipa gomina naa saaju idibo sipọ rẹ ni ọdun to kọja.

Anatune lo dagbere fun aye ni Ọjọ Satide lẹyin ọjọ diẹ to ṣe ayẹyẹ ọjọ ibi rẹ to ti pe ẹni ọdun mejilelọgọta.

Ọṣẹ kan ṣẹyin ni gomina Soludo yan an si ipo lẹyin to ṣiṣẹ takuntakun lasiko idibo to gbe gomina naa wọle.