Soun Ogbomosho Controversy: Èmi tí mò ń sọ̀rọ̀ yìí lẹ́tọ̀ sí òyè Soun àmọ...

wákàtí kan sẹ́yìn

Lorii rogbodiyan to n ṣẹlẹ́ nipa tani ipo Soun tọ si tabi tani ko tọ si ni ilu Ogbomoso ti di tọrọ fọn kalẹ bayii.

BBC Yoruba ba ọkan lara awọn agba ilu, Ọjọgbọn Amos Adekojo sọrọ ninu eyi to ti ṣalaye iye idile oye to wa ati nkan to n ṣẹlẹ gangan lori ipo Ọba ilu naa.