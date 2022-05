Pay to use Twitter: Elon Musk kéde pé àwọn ìjọba yóò má a san owó láti lo Twitter

ìṣẹ́jú 8 sẹ́yìn

Lati asiko to ti gbà lati ra Twitter ni Ọgbẹni Musk ti sọ pe oun yoo ṣe awọn atunse ti yoo mu ki oju opo naa bojumu si i. Lara awọn ayipada to kede ni pe eeyan le pa nkan to kọ rẹ, fi ọ̀rọ̀ (tweet) pamọ, ati bẹẹ bẹẹ lọ. Bákan naa lo sọ pe oun yoo yọ awọn ayederu eeyan kuro. Ọgbẹni Musk ti kede pe o seese ki oun da ileeṣẹ Twitter pada si ọjà ipin idokowo, lẹyin ọdun diẹ.

Ọgbẹni Musk lo ni owo julọ lagbaye, pẹlu owo to to ọtalerugba din mẹ́wàá Biliọnu Dọla. Lara ileeṣẹ rẹ to n ṣe ọkọ ayọkẹlẹ to n lo ina lo ti ri pupọ ninu owo naa. Bákan naa lo tun ni ìpín to pọ ni ileeṣẹ to n to baalu (rocket) to n wọ inu ofurufu, SpaceX. Odinwọn ileeṣẹ naa to ọgọrun biliọnu Dọla.