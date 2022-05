Ilana Ọmọ Odua: Gueterres, Ìrìn asán ni ìrìn rẹ, tó o bá bẹ àwọn ibi tí Fulani ti n ṣe ọṣẹ́ ní Nàìjíríà

Olori ẹgbẹ́ to n ja fun idasilẹ orile-ede Oduduwa, Ọjọgbọn Banji Akintoye, ti kesi akọwe àjọ United Nations, Antonio Gueterres, lati la oju rẹ silẹ, ko ri awọn nkan to yẹ ko ri lẹ́nu abẹwo to wa ṣe ni Naijiria.