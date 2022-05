Vaginal Health and Sex: Wo ǹkan 21 tó yẹ kí obìnrin mọ̀ nípa ojú abẹ́ rẹ̀, Vagina

Orukọ abẹ obinrin gẹgẹ bi awọn oloyinbo ṣe n pe ni Vulva, kii ṣe vagina

Inu ara ni vagina wa, ti o si jẹ egungun bi ẹran to so vulva mọ oju ara obinrin ati ilẹ ọmọ.

Ẹya ara Vulva n mu ibalopọ dun ti wọn ba fọwọ kan an

Oju abẹ obinrin nita ti wọn n pe ni vulva yẹn gan lo ni awọn agbegbe ti o ma n mu ki ibalopọ dun fun obinrin, ti o si ma n mu ki ara obinrin ji pepe ti wọn ba fi ọwọ kan an lasiko ere ibalopọ.Kii ṣe vagina rẹ lo fi n to bi ko se Urethra

Kii ṣe bi ti awọn ọkunrin ti wọn n tọ lati ori nkan ọmọkunrin wọn.

Irun abẹ obinrin

Kii ṣe ohun itiju ki abẹ dun obinrin lasiko ibalopọ

Oju abẹ Vagina ma n fọ ara rẹ mọ

O si le ko arun ibalopo ti o ba lo rọba idaboobo lasiko ibalopọ

Kii ṣe gbogbo obinrin lo ma n gbadun ibalopọ ti ọkunrin ba ki nkan ọmọkunrin bọ oju ara rẹ

Lilo ororo lati fi pa oju ara lasiko ibalopọ ṣe koko:

Jẹ ki oju abẹ rẹ sinmi lẹyin ibimọ;

Igbadun lasiko ibalopọ kii jẹ ki obinrin mọ inira lasiko nkan oṣu oṣooṣu;

Yiya iso lati oju ara n ṣẹlẹ si awọn obinrin.

Bi o tile jẹpe idi lo yẹ ki awọn obinrin fi so, awọn ẹlomiran ma n so lati oju ara.

Oju abẹ obinrin kii run bakan naa

Iwadii fihan pe ọtọọtọ ni oju abẹ obinrin ma n run, eleyii to nii ṣe pẹlu ounjẹ ti wọn n jẹ, aṣọ ti wọn n wọ, ilera ara wọn ati omi abẹ to n jade ni ara wọn ti ko ba ni aisan afojuri bii bacteria.Omi to n jade loju ara ma n yatọ lati igba de igbaAsiko ni gbogbo nkan fun awọn obinrin. Asiko ti obinrin ba n ṣe nkan oṣu ma n mu ki ayipada de ba omi oju abẹ obinrin. O ma n funfun ni ibẹrẹ oṣu, ti awọ rẹ si le yii pada kuro ni funfun diẹ to ba ti to asiko ti nkan oṣu obinrin bẹrẹ.