APC withdrawals letter: Awuyewuye lórí ìwé mó yọ ọwọ́ tàwọn olùdíje gbọdọ̀ fọwọ́ sí, kí ló lè tẹ̀yìn rẹ̀ wá?

ìṣẹ́jú 24 sẹ́yìn

Nilẹ oni to mọ laarin agbami awọn to n gbero lati du ipo kan tabi omiran inu ẹgbẹ oṣelu APC, iwe kan to wa lara fọọmu erongba mo fẹ dupo wọn ti n da iporuru ọkan silẹ.