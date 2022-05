Kọ́ńdọ̀ọ̀mù méjìlá lá rí ní iyàrá ilé ìtura tí wọ́n ti fípa bá arábìnrin Ulochi lòpọ̀- Olọ́pàá

Abakaliki hotel suspected gang rape: Ìwádìí bẹ̀rẹ̀ láti mọ àwọn tó fipá bá Ulochi sùn tó fi kú ní Abakaliki

Ileesẹ ọlọpaa ni agbegbe ila oorun Guusu Naijiria ti kede pe awọn n wa awọn to korajọ fipa ba arabinrin kan lopọ doju iku.

Loveth Oda to jẹ alukoro ọ́lọpaa ni ipinlẹ Ebonyi sọ pe nise lawọn ba ti wọn de ọwọ ati ẹsẹ arabinrin yi ti wọn si fi oku rẹ silẹ.

Sugbọn ko daju boya wọn ti fi to awọn mọlẹbi arabinrin yi leti nipa isẹlẹ yi nigba ti a fi n se akojọpọ iroyin yi.

Isẹlẹ aburu yi waye lọjọ Abamẹta to kọja sugbọn ni ọjọ Aje ni iroyin yi to jade.

Nise ni ọrọ yi mu kawọn ọlọpaa gbe nilẹ keke ti o de eti igbọ ẹka ileesẹ ọlọpaa Kpirikpiri to wa ni Abakaliki.

Amọ arabinrin kan to sọ pe oun jẹ ọrẹ Ugochi sọ fun BBC pe awọn lọ si ode kan ni alẹ ọjọ Abamẹta ati pe nibẹ lawọn eeyan kan ti wa ba awọn.

Alukoro ọlọpaa Oda sọ pe awọn ko le sọ ni pato iye eeyan to hu iwa yi sugbọn awọn ba rọba idaabobo kọndọọmu mejila ni iyara ile itura ti iwa buruku yi ti waye.

O ni pe nise ni ọga ọlọpaa agọ ti wọn mu ẹjọ yi wa sọ pe awọn ri ẹri naa nigba tawọn n kaakiri lati mọ nkan to sẹlẹ ni ile itura naa ni.

O ni nigba naa lawọn ri iyara kan ti wọn ko le sọ awọn to wa ninu rẹ.

''Lẹyin igba naa ni ọga ọlọpaa DPO naa beere lọwọ osisẹ ile itura naa pe awọn wo lo wa ni iyara naa to si ni oun ko mọ awọn to wa nibẹ.''

Igbiyanju wọn lati si iyara naa ja si pabo afi igba to ni ki wọn mu kọkọrọ alekun iyara naa wa.

Nigba naa ni wọn wa ba oku arabinrin yi ni ihoho ọmọluabi ti wọn si so ọwọ ati ẹsẹ rẹ mọ ibusun to wa ninu iyara naa.

A ko mọ isẹ to n se tabi boya akẹkọọ si ni.

Awọn ileesẹ iroyin kan to wa ni agbegbe naa sọ pe awọn ẹya ara Ugochi kan ti dawati nigba ti wọn ri oku rẹ.

Isẹlẹ ka maa fi eeyan dan isẹ oogun ọla wo jẹ nkan to wọpọ lẹnu ọjọ mẹta yi lorileede Naijria.

Eleyi si mu kawọn ileesẹ agbofinro mu ọpọ to lọwọ ninu iwa aburu yi lawujọ.

Bẹẹ, iroyin to tẹwa lọwọ lati ọdọ awọn alasẹ ni ninu isẹlẹ awọn to sọnu tabi ti wọn n wa to de eti igbọ awọn, pupọ lo nise pẹlu isẹlẹ ipaniyan lati fi soogun owo .