Party Foods: Èrò àwọn ọmọ Naijiria ṣọ̀tọ̀tọ̀ lórí àwọn tó pin gàrí, ṣúgà àti mílíkì níbi ayẹyẹ ìsọmọlórúkọ

wákàtí kan sẹ́yìn

Ninu fidio kan lori ikanni Instablog Naija loju opo Instagram ni awọn kan ti n pin gari, ṣuga ati miliki fun awọn eeyan to wa ba wọn ṣe ayẹyẹ.

Ọpọ awọn to ri fidio naa lo ti bẹrẹ si n fi erongba wọn lede nipa rẹ.

Pupọ ninu awọn to n sọrọ nipa fidio ọhun lo n sọ pe igbese awọn to n ṣe ayẹyẹ naa ko buru.

Lara awọn to sọrọ ni Ayo Olorun Tomiwa to sọ loju opo Instagram pe "Awọn lo n ṣe ayẹyẹ, ohun to ba wu wọn ni wọn si le pin nibi ayẹyẹ naa, ki ẹni ti ko ba tẹ lọrun gba iule rẹ lọ."