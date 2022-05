PDP zoning PDP ṣílẹ̀kùn ìdíje fún ipò ààrẹ gbayawu, Ó ní ẹnikẹ́ni tó bá nífẹ́ síi lè díje

ìṣẹ́jú 14 sẹ́yìn

Igbimọ iṣakoso to ga julọ lẹgbẹ oṣelu PDP gbe igbesẹ yii nibi ipade rẹ ẹlẹkẹrindinlọgọrun iru ẹ to waye ni olu ileeṣẹ ẹgbẹ oṣelu naa ni ojule Wadata Plaza nilu Abuja; lẹyin to ṣe agbeyẹwo abajade igbimọ ti wọn gbe kalẹ lori ọrọ eto jẹ ki n jẹ lẹgbẹ oṣelu naa.