Wo àwọn mínísítà ìjọba Nàìjíríà tó ti kọ̀wé fipò sílẹ̀ nítorí àṣẹ Ààrẹ Buhari lórí ìdíje dupò òṣèlú lọ́dún

Minisita feto iroyin Lai Mohammed to kede aṣẹ naa lẹyin ti wọn pari ipade igbimọ alaṣẹ Niajiria to waye nile ijọba nilu Abuja ni awọn minisita naa ni di ọjọ Aje, ọjọ kẹrindinlogun oṣu karun un ọdun 2022 lati ṣe bẹẹ.

Lati lee tubọ jẹ ki gbogbo awọn ti ọrọ kan bii minisita fun ọrọ oṣiṣẹ ati ijafafa iṣẹ, Dokita Chris Ngige to ni oun ṣi tun fẹ gbọ ero aarẹ na ki oun to kọwe fipo silẹ o le mọ pe ko si ere lọrọ naa.

Rotimi Amaechi, minisita fun igbokegbodo ọkọ

Ogbonnaya Onu, Minisiti fun imọ ẹrọ ati sayẹnsi

Godswill Akpabio, minisita fọrọ agbegbe ẹkun Naiger Delta.

Godswill Akpabio di minisita lẹyin to jẹ gomina fun saa meji ni ipinlẹ Akwa Ibom labẹ ẹgbẹ oṣelu PDP ko to di igba ati agbọn rẹ gba ẹgbẹ oṣelu APC lọ lẹyin to padani idibo si ile aṣofin agba.

Lara awọn ohun ti ọpọ yoo ranti ni saa rẹ nipo ni wahala to gba ajọ idagbasoke awọn ipinlẹ to n wa epo rọbi ni Naijiria, NDDC.

Emeka Nwajiuba, minisita keji fun eto ẹkọ

Koda o ti gbe igbesẹ naa ki aarẹ to kede aṣẹ rẹ, eleyi to mu ki Aarẹ Muhammadu Buhari kan sara sii fun ẹmi lamẹtọ to ni to si ni ireti oun ni pe gbogbo awọn iyoku rẹ yoo gbe igbesi bẹẹ.