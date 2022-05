ASUU Strike, learn handi work: Wo àwọn iṣẹ́ méje tí o lè kọ́ láàrín oṣù mẹ́ta ti ASUU da iṣẹ́ sílẹ̀

Iṣẹ aranṣọ jẹ ọkan lara awọn iṣẹ to gbajumọ julọ lakoko yii nitori oge ṣiṣe awọn ọdọ.

Ọpọ awọn akẹkọọ mii to lọ ile ẹkọ lo maa n pada lọ kọ iṣẹ naa ti wọn pari ẹkọ wọn tan, nitori naa, asiko to yẹ lati kọ iṣẹ naa ree ti wọn wa ni isinmi ọlọjọ gbọọrọ.

O ṣeeṣe ki eeyan ma le dantọ nidi iṣẹ yii laarin oṣu mẹta epere, amọ iruf̣ni bẹẹ le pada ṣẹnu iṣẹ ọhun to ba ti pari ẹkọ rẹ tan.

Iṣẹ onidiri tabi iṣẹ aaṣerunniyọyọ jẹ ọkan lara awọn ịṣẹ to ti wa fun ọjọ pipẹ, iṣẹ naa kii si kuta nitori awọn onibara yoo maa wa niwọn igba ti awọn eeyan ba n ni irun lori.

Iṣẹ Internet marketing ati Grapphics design jẹ ọkan pataki lara awọn iṣẹ to jawo julọ laye ode oni ti ọpọ nnkan ti n ṣẹlẹ lori ayelujara.

Gẹgẹ bii iwadii ileeṣẹ agbanisiṣẹ In deed, awọn to n ṣiṣẹ yii le ri owo to le ni $60,000 laarin ọdun kan.