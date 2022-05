Polygamy: Fífẹ̀ ju ìyàwó kan lọ ni àṣírí ẹ̀mí gígùn'

Lootọ ni ọpọ ọkùnrin le ro pe iyawo kan ní wahala tiẹ, sugbọn iwadii kan sọ pe kọ́kọ́rọ́ kan ṣoṣo to si ilẹkun ẹ̀mí gigun, ni ki ọkùnrin fẹ iyawo keji.

Ohun ti wọn ṣàkíyèsí, gẹgẹ bi ileeṣẹ iroyin Fox News, ṣe sọ, ni pe ẹ̀mí wọn gùn pẹlu ìdá mejila ju ti awọn akẹgbẹ wọn to wa ni awọn orile-ede ti ko faaye gba ile olorogun.

Gẹ́gẹ́ bi iroyin naa ṣe sọ, ọsẹ to kọja ni wọn kede abọ iwadii naa, nibi ipade apero International Society for Behavioral Ecology, n'ilu New York.