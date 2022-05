AMVCA 2022: Bí àmì èye AMVCA ti odún yìí yóò se lo nìyíí

ìṣẹ́jú 47 sẹ́yìn

Tani yoo ṣakoso red carpet lasiko ami ẹyẹ naa?

Awọn wo ni yoo wa lati Hollywood?

Lara wọn ni Tasha Smith to kọpa ribiribi ninu fiimu 'Why Did I Get Married?' ati 'Why Did I Get Married, Too?'.