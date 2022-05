Sokoto Blasphemy Killing: Wo ìdí tí ìjọba Kaduna fi fòfin de ìwọ́de èyíkéyìí tó bá lọ́wọ́ ẹ̀sìn nínú ní ìpínlẹ̀ wọn

Ijọba ipinlẹ Kaduna ti kede pe awọn ko ni faaye gba iwọde kankan to ba lọwọ ẹsin ninu ni ipinlẹ naa

Aruwan tẹsiwaju pe ẹnikẹni to ba bọ sita se iwọde yala ni atilẹyin tabi ni itako nkan to n sẹlẹ ni ipinlẹ kan lapa kan orileede Naijiria yoo jẹ iyan rẹ niṣu.

Apa orileede Naijiria ati iṣẹlẹ to n mẹnu ba yi ni ipinlẹ Sokoto nibi ti awọn ọdọ musulumi kan ti dana sun akẹkọbirin Kristẹni akẹgbẹ wọn lori ẹsun pe o sọrọ odi si Anọbi Muhammad.

''Aṣẹ yi di dandan nitori kurukẹrẹ tawọn alaburu kan ti bẹrẹ si ni ṣe lati korajọ ṣe iwọde ni itako ati ni atilẹyin si nkan to ṣẹlẹ ni ọ́kan ninu awọn ipinlẹ ilẹ Ariwa Naijiria''

''Wọn ti fi ọrọ yi to Gomina El Rufaileti to si ti ni kawọn agbofinro ri pe wọn tẹle aṣẹ ma jade si iwọde to ni ọwọ ẹsin ninu yi ni ipinlẹ Kaduna.''