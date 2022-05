Deborah Samuel Killed in Sokoto: Àwon ìròyìn òfégè nípa ikú Deborah ní Sokoto rèé ati ìkọlù sí Bishop Kukah

Ọpọlọpọ iroyin ofege lo ti ṣuyọ lẹyin iku arabinrin Deborah to jẹ ọmọ akẹkọọ ipele keji ni ileẹkọ imọ eto ẹkọ ti Shehu Shagari College of Education ni Sokoto ni Ọjọ Kejila, Oṣu Karun un, ọdun 2022.

Akojọpọ awọn iroyin ofege to waye naa ni BBC ṣewadii ti wọn si salaye rẹ si ibi;

Twitter gbona jainjain

Ohun akọkọ to kọkọ ṣẹlẹ lẹyin iṣẹlẹ naa lori ayelujara ni bi awọn Musulumi kan ati Kristẹni kan ṣe n tahun si ara wọn pẹlu ẹsun pe awọn ẹlẹsin Musulumi ni wọn n ṣe alakatakiti julọ.

Aworan ati fidio ni wọn ti pa awọn Kristẹni ni Sokoto

Emeka Fans Page lori ẹrọ idọrẹ Facebook lo kọkọ fi fidio lede pe ifẹhọnuhan ti bẹ silẹ ni Sokoto, to si ni wọn ti pa gbogbo awọn Kristẹni to wa nibẹ.

Eniyan bii 670,000 ni wọn ti wo fidio naa to si rọ awọn ọrẹ rẹ lati ṣe apinka fidio naa.

Bio tilẹ jẹpe fidio wa to ṣafihan awọn afẹhọnuhan to n jo taya ọkọ lori titi pẹlu ada, ti wọn si n gbadura ni ọna Islam, ṣugbọn ko si aridaju pe ẹnikẹni ku, ti ijọba si ti kede ofin konile-gbele fun ọjọ kan gbako.

Fidio obinrin ti wọn fi igi lu

Fidio miran ti wọn pin lo ṣafihan obinrin to wọ aṣọ funfun ti awọn ọkunrin kan si n fi igi lu u, ti awon obinrin miran to wo hijab si n wo iran re.

Amọ iwadii ikọ BBC Disinformation Unit fihan pe o kere tan o ti pe ọdun meji ti fidio naa ti n ja ranyin, ti ko si niiṣe pẹlu iṣẹlẹ to waye ni Sokoto.

Iwadii fihan pe Kaduna ni iṣẹlẹ naa ti waye lẹyin ti ọwọ tẹ obinrin to wa ninu fidio naa fun ẹsun pe o ji awọn ọmọ to ṣi n ta wọn.

Aworan akọroyin ti wọn sọ da ti dokita apaniyan

Aworan kan to n ja ranyin ṣafihan arakunrin Christopher Uche- Ayodeji (Dr Chris) to jẹwọ wi pe oun gba ki awọn Musulumi ku nigba to n ṣiṣẹ gẹgẹ bi dokita ni iha Ariwa Naijiria.