Deborah Samuel: "Kuran ni aṣáájú Hadith", bí ọ̀rọ̀ bá dàrú, Akeugbagold sọ ohun tí àá padà sí

ìṣẹ́jú 21 sẹ́yìn

"Mo ti ṣe waasi kan ninu eyi ti mo ti sọ awọn aaya to pọ lati fi jẹ kawọn eeyan mọ pe ko si ibi ti Ọlọhun ti sọ pe ki wọn sọ eeyan ni oko pa".

O tọka awọn eeyan si apa ibi kan ninu Kuran to ti ni Ọlọhun ni "Anọbi, oo mọọ gbọ ohun ti yoo ba ọ ninu jẹ o, ṣe suuru gẹgẹ bi awọn ti wọn ti lọ si waju ṣe ṣe".

Bakan naa lo tun ka ibomii, to tun ka ibomii, to si tun ka ibomii, to ni "nkankan naa ni Ọlọhun sọ nibẹ pe Anọbi yoo maa gbọ ohun ti yoo ba a ninu jẹ ni.