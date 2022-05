Marathon Sex Poly Student: Akẹ́kòó wa pàdánù ẹ̀mí rẹ̀ lóòtọ́ ṣùgbọ́n lórí pé ìbálòpọ̀ wákàtí púpọ ló bá lọ...

Alukoro Poly naa, Soladoye Adewole jẹri pe akẹkọọ ipele ẹkọ giga NDII ni arakunrin Oromidayo Daniel ṣugbọn ko sọ pato ohun to ṣokunfa iku rẹ.

O ni o jẹ ẹdun ọkan fun fasiti naa pe wọn padanu Daniel to yẹ ko kọ idanwo aṣekagba NDII.

Ninu apejuwẹ rẹ, o ni Daniel jẹ akẹkọọ to gbajumọ ẹkọ rẹ ati pe oun ni akẹkọọ to pegede julọ laarin awọn akẹgbẹ rẹ.

Ṣe ibalopọ oniwakati pipẹ lo ṣokunfa iku Daniel?

Ibeere yi ti o gba ọkan gbogbo eeyan to gbọ nipa iṣẹlẹ yi ni BBC fi nawọ si alukoro Poly Ibadan.

Adewole sọ pe ni ita ọgba ile ẹkọ naa ni akẹkọọ naa n gbe tori naa awọn ko le sọ pato iru iku to pa ṣugbọn awọn agbofinro yoo tan imọlẹ si.

Lara iroyin to gbode ti BBC fi tori rẹ fẹ ṣe iwadii ohun to ṣokunfa iku Daniel ni pe awọn eeyan ni ibalopọ oniwakati lo ni pẹlu ọrẹbinrin rẹ.

Kudiẹkudiẹ to wa ninu iroyin yi pọ nitori ko si ẹni to ṣoju rẹ to le jẹri si pe iye igba bayi ni wọn fi ni ibalopọ.