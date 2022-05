Ekiti 2022: Alága ẹgbẹ́ òṣèlú ADP ní ìpínlẹ̀ Ekiti fi ẹgbẹ́ sílẹ̀

Lẹyin ọjọ́ diẹ, ti oludije fun igbakeji gomina lati inu ẹgbẹ́ oselu Action Democratic Party (ADP), fun idibo gomina ti yoo waye ni Ekiti l'oṣu to n bọ fi ẹgbẹ silẹ, alaga ẹgbẹ́ naa ti fi ẹgbẹ́ silẹ pẹlu.

Abegunde fi ẹsun kan awọn adari ẹgbẹ́ ADP lapapọ pe, wọn hu iwakiwa, ti wọn ko si ni àfojúsùn to daju fun ẹgbẹ́ ni imurasilẹ fun idibo gomina.

"Ẹgbẹ́ naa ko yọnda owo kankan ri bo ti wu ko kere mọ, ninu gbogbo owo to n wọle lati ipinlẹ Ekiti ati àwọn ipinlẹ yooku ni Naijiria.

" Oṣù mẹta sẹ́yìn ni mi o ba ti kuro ninu ẹgbẹ́, sugbọn n kò ṣe bẹ́ẹ̀, ki igbesẹ mi ma ba akitiyan oludije ninu idibo gomina to n bọ, jẹ́."

Bo tilẹ̀ jẹ́ pe ko kede ẹgbẹ́ oselu to fẹ darapọ mọ bayii, Ọgbẹni Abegunde sọ pe oun yoo ṣe ipade pẹlu ẹbi ati awọn alatilẹhin oun ni gbogbo ijọba ibilẹ to wa ni ipinlẹ Ekiti, lati sọ igbesẹ to kàn.