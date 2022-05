Bauchi: Àwọn alákatakítí ẹ̀sìn pa èèyàn mẹ́fa, dáná sun ṣọ́ọ̀bù méje ní Bauchi lórí ẹ̀sùn sísọ̀rọ̀ òdì sí Islam

Ọrọ ija ẹsin tun gbẹnutan nipinlẹ Bauchi nibi ti awọn eeyan kan tun ti kọlu alaafia ilu lori ẹsun pe awọn kẹẹfin eeyan kan to sọrọ odi si ẹsin wọn.

Gẹgẹ bi awọn ọlọpaa ṣe sọ, arabinrin kan ti orukọ rẹ n jẹ Rhoda Jatau; ẹni ogoji ọdun to n ṣiṣẹ lẹka iwosan nijọba ibilẹ Warji nipinlẹ naa lo fi ọrọ atẹjade naa si ori ayelujara.

"Kọmiṣọna ọlọpaa ni ipinlẹ Bauchi tun rọ awọn aṣiwaju ẹsin gbogbo, awọn olori ileto atawọn agba majẹobajẹ nibẹ lati maa ba awọn ọdọ wọn sọrọ lati jawọ kuro lawọn iwa to le da omi alaafia ru lagbegbe wọn.

Awọn eeyan kan ni agbegbe Warji ni eeyan mẹta ni wọn yinbọn fun lasiko laasigbo to waye naa.

Wahala ẹsin to waye nipinlẹ Bauchi yii n waye lẹyin ọjọ diẹ ti irufẹ wahala ẹlẹsinjẹsin bẹẹ waye nilu Sokoto nibi ti awọn ọdọ kan ti sọ oko pa akẹkọọbinrin onipele keji nile ẹkọ olukọni agba Shehu Shagari College of Education nilu Sokoto ti wọn si tun da ina sun un lori ẹsun pe o sọrọ odi si aṣiwaju ẹsin Islam, Mohammed ninu ọrọ kan to sọ sori ayelujara.